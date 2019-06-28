2019-06-28T11:55:01+03:00
Общество

Магазин Duty Free откроется в аэропорту Стригино

Кроме того, для пассажиров, вылетающих рейсами по России, откроется магазин в формате Duty Paid
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Магазин беспошлинной торговли Duty Free появится в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде. Он будет располагаться в зоне вылета международных авиалиний. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Кроме того, для пассажиров, вылетающих рейсами по России, будет открыт магазин в формате Duty Paid. В обоих магазинах нижегородцы и гости региона смогут приобрести на выбор более тысячи наименований продукции ведущих мировых брендов: в том числе, табачные и алкогольные изделия, косметику и парфюмерию, галантерею и бижутерию.

- Сейчас уже выбраны помещения, идет процесс реконструкции, затем туда будет завозиться продукция для реализации. Открытие магазинов планируется уже в конце лета этого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе аэропорта Стригино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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