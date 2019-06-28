В отношении руководителя нижегородского ГУАД возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-28T11:31:03+03:00

Основанием стал отказ в заключении контракта с компанией, ставшей победителем одного из аукционов

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Уголовное дело в отношении руководителя областного учреждения «Главное управление автомобильных дорог» возбуждено в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры.

Согласно информации, прокуратура Канавинского района совместно с правоохранительными органами провела проверку соблюдения законодательства при заключении контрактов на содержание дорог и выявила нарушения, связанные с незаконным отказом в заключении контракта на сумму более 68 миллионов рублей с компанией, ставшей победительницей одного из аукционов. В заключении было отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии, хотя на самом деле банковская гарантия соответствовала всем требованиям.

- По материалам прокурорской проверки в отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области, - отмечается в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU