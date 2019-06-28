2019-06-28T09:30:34+03:00
Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области увеличились на 3,3 миллиарда рублей

Изменения были приняты на заседании ЗСНО
Валерия ГРОМОВА
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27 июня 2019 года в Заксобрании Нижегородской области состоялось очередное заседание, на котором депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Так, налоговые доходы выросли на 2,3 миллиарда. Это связано с поступлением налогов на прибыль, доходы физических лиц, акцизов на пиво и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Безвозмездные поступления из бюджета Российской Федерации увеличатся более чем на миллиард рублей. Большая часть средств пойдет на строительство автомобильной дороги Нижний НовгородШахуньяКиров на участке Неклюдово-Золотово. Также деньги будут направлены на строительство объектов образования. Оставшиеся средства – это господдержка субъектов РФ – участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

А допрасходы будут направлены на финансовую помощь муниципалитетам, возобновление работ по завершению объектов, расположенных на территории ЖК «Новинки Smart City», развитие парка Побелы, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства девяти детских садов и другое.

С учетом внесенных изменений доходы увеличились на 3,3 миллиарда рублей, а расходы – а 3,6 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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