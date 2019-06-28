Нового начальника ГУ МВД по Нижегородской области представили коллективу

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-28T09:06:51+03:00

Юрий Арсентьев был назначен на эту должность в начале июня

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27 июня 2019 года замминистра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил коллективу нижегородского ГУ МВД нового начальника – Юрия Арсентьева. Как сообщает пресс-служба ведомства, на мероприятии присутствовали губернатор Глеб Никитин, представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, а также общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области.

Гостев выразил уверенность, что на новой должности он сможет добиться высоких результатов, положительно влияющих на оперативную обстановку в регионе. Арсентьев, в свою очередь, поблагодарил его за оказанное доверие и подчеркнул, что в Главном управлении есть множество хороших сотрудников.

Напомним, Арсентьев был назначен на пост главы ГУ МВД по Нижегородской области 6 июня. До этого он занимал должность главы министерства внутренних дел по Республике Мордовия. Является кандидатом юридических наук. Награжден ведомственными и государственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU