2019-06-28T09:06:51+03:00
Общество

Нового начальника ГУ МВД по Нижегородской области представили коллективу

Юрий Арсентьев был назначен на эту должность в начале июня
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 июня 2019 года замминистра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил коллективу нижегородского ГУ МВД нового начальника – Юрия Арсентьева. Как сообщает пресс-служба ведомства, на мероприятии присутствовали губернатор Глеб Никитин, представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, а также общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области.

Гостев выразил уверенность, что на новой должности он сможет добиться высоких результатов, положительно влияющих на оперативную обстановку в регионе. Арсентьев, в свою очередь, поблагодарил его за оказанное доверие и подчеркнул, что в Главном управлении есть множество хороших сотрудников.

Напомним, Арсентьев был назначен на пост главы ГУ МВД по Нижегородской области 6 июня. До этого он занимал должность главы министерства внутренних дел по Республике Мордовия. Является кандидатом юридических наук. Награжден ведомственными и государственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магазин Duty Free откроется в аэропорту Стригино
В отношении руководителя нижегородского ГУАД возбуждено уголовное дело
Кафе «Каратэ-суши» временно закрыли в Нижнем Новгороде из-за сильного запаха
Дожди, грозы и ветер сохранятся в Нижнем Новгороде весь день
Доходы бюджета Нижегородской области увеличились на 3,3 миллиарда рублей
На федеральных трасах М-7 и Р-158 в Нижегородской области появится 22 камеры видеофиксации
Глеб Никитин и Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве в организации и проведении международного фестиваля веб-сериалов «REALIST WEB FEST»
В Нижегородской области увеличили меры поддержки обманутых дольщиков
Улицу Пискунова в Нижнем Новгороде временно перекроют
Нижегородская область стала лидером в ПФО по индексу цифровизации бизнеса
Движение транспорта в Нижнем Новгороде снова перекроют
Два новых детских сада построят в Нижнем Новгороде
Александр Разумовский принес присягу депутата ЗСНО
Глеб Никитин принял участие в заседании Госсовета РФ