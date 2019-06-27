2019-06-27T18:12:07+03:00
Общество

На федеральных трасах М-7 и Р-158 в Нижегородской области появится 22 камеры видеофиксации

Размещены камеры в особо опасных местах
Юлия ДАНЧЕНКО
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На федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород - Саратов в Нижегородской области появились 22 новые камеры видеофиксации правонарушений. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор.

Особенно внимательными водителям нужно быть в населенных пунктах Чичерово, Смолино, Лесной, Гнилицкие дворики, Северный, Шава, которые находтяс на трассе М-7, а также на трасе Р-158 в селе Вязовка, у развязки с М-7 «Волга», рядом с поворотом на поселок Нижегородец и в селе Богоявление.

Камеры установлены перед автобусными остановками и пешеходными переходами, а также в местах концентрации ДТП и потенциально опасных участках.

Пока все камеры работают в тестовом режиме. Однако совсем скоро они будут интегрированы в информационную систему, после чего камеры заработают в полную силу. А нарушители будут получать по почте штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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