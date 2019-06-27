Глеб Никитин и Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве в организации и проведении международного фестиваля веб-сериалов «REALIST WEB FEST»
В четверг, 27 июня, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и организатор международного фестиваля веб-сериалов «REALIST WEB FEST» Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
- Очень важно, что ворвавшийся в прошлом году в фестивальную жизнь Нижегородской области международный фестиваль веб-сериалов будет проводиться и в этом году. Нижегородцы уже его ждут. Он хорошо себя зарекомендовал. Для нас большая честь, что такой фестиваль международного уровня, по сути, первый в стране, проходит именно в столице нашей области, столице Приволжского федерального округа, - сказал Глеб Никитин.
Международный фестиваль веб-сериалов «REALIST WEB FEST» впервые прошел в прошлом году в Нижнем Новгороде. В основном конкурсе были представлены онлайн-проекты из Уругвая, США, Аргентины, Турции, Казахстана, Испании, Великобритании и России. Всего в REALIST WEB FEST принимали участие 30 сериалов.
В этом году фестиваль веб-сериалов пройдет со 2 по 6 августа.
Планируется, что REALIST WEB FEST станет ежегодным.
ИСТОЧНИК KP.RU