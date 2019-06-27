2019-06-27T17:45:33+03:00
Общество

Глеб Никитин и Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве в организации и проведении международного фестиваля веб-сериалов «REALIST WEB FEST»

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа 2019 года
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 27 июня, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и организатор международного фестиваля веб-сериалов «REALIST WEB FEST» Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Очень важно, что ворвавшийся в прошлом году в фестивальную жизнь Нижегородской области международный фестиваль веб-сериалов будет проводиться и в этом году. Нижегородцы уже его ждут. Он хорошо себя зарекомендовал. Для нас большая честь, что такой фестиваль международного уровня, по сути, первый в стране, проходит именно в столице нашей области, столице Приволжского федерального округа, - сказал Глеб Никитин.

Международный фестиваль веб-сериалов «REALIST WEB FEST» впервые прошел в прошлом году в Нижнем Новгороде. В основном конкурсе были представлены онлайн-проекты из Уругвая, США, Аргентины, Турции, Казахстана, Испании, Великобритании и России. Всего в REALIST WEB FEST принимали участие 30 сериалов.

В этом году фестиваль веб-сериалов пройдет со 2 по 6 августа.

Планируется, что REALIST WEB FEST станет ежегодным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На федеральных трасах М-7 и Р-158 в Нижегородской области появится 22 камеры видеофиксации
В Нижегородской области увеличили меры поддержки обманутых дольщиков
Улицу Пискунова в Нижнем Новгороде временно перекроют
Нижегородская область стала лидером в ПФО по индексу цифровизации бизнеса
Движение транспорта в Нижнем Новгороде снова перекроют
Два новых детских сада построят в Нижнем Новгороде
Александр Разумовский принес присягу депутата ЗСНО
Глеб Никитин принял участие в заседании Госсовета РФ
56 миллионов рублей будут выделены на реконструкцию парка Победы
Фестиваль футбола пройдет на площадке рядом со стадионом «Нижний Новгород» 6 июля
Всероссийский форум «Производительность 360» пройдет в Нижнем Новгороде в начале июля
Новую дорогу к деревне Кипрево построили в Городецком районе
Гроза обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы
Благоустройство Светлоярского парка завершено на 20%
Третий офис МФЦ откроется в Дзержинске 27 июня
Подрядчика по капремонту дома в Нижнем Новгороде подозревается в хищении 300 тысяч рублей
ФК «Нижний Новгород» представил трех новых игроков
В Нижнем Новгороде завершились Всероссийские соревнования по регби-15 среди юношей
Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета 26 июня
Дорогу около дома №304Б на Московском шоссе заасфальтируют после жалоб жителей
17-летний Дима Захаров пропал в Нижнем Новгороде
Ярмарки вакансий будут работать в Нижегородской области до 11 июля
В Кстове состоялось торжественное закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1»
Минсоцполитики Нижегородской области купит 14 квартир для детей-сирот
ГЖИ оштрафовала регоператоров за плохое содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора
Нижегородские выпускники получили золотые медали
Нижегородцы завоевали три золота, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту
Названы кандидаты от ЛДПР на довыборы в ЗСНО и думу Нижнего Новгорода