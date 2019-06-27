2019-06-27T14:24:46+03:00
Общество

Нижегородская область стала лидером в ПФО по индексу цифровизации бизнеса

Об этом свидетельствуют данные сборника «Индикаторы цифровой экономики»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская область стала лидером по индексу цифровизации бизнеса в Приволжском федеральном округе. Об этом свидетельствуют данные сборника «Индикаторы цифровой экономики», опубликованного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и представляющего собой собрание последних оценок различных аспектов цифровизации экономики Российской Федерации. Сборник был подготовлен совместно ВШЭ, Росстатом и Минцифры.

Согласно данным сборника, в каждом федеральном округе есть несколько явных лидеров по индексу цифровизации, которые заметно отрываются от среднего уровня и по ряду параметров даже опережают Москву. Так, в ПФО таким лидером является Нижегородская область. В ЦФО, например, такими лидерами являются Московская, Белгородская и Воронежская области, а в СКФО – Ставропольский край.

По этим измерениям можно сказать, что цифровая экономика для РФ – это экономика ярких исключений на среднем по мировым меркам фоне, пишет Коммерсантъ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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