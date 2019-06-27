Два новых детских сада построят в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-27T11:41:04+03:00

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Два новых детских сада будут построены в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Заявки на их строительство были одобрены Советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в среду, 26 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, под строительство детсадов выделено два участка – на улице Генерала Зимина и на улице Сергея Есенина. Площадь составляет 9 тысяч квадратных метров и 7 тысяч квадратных метров соответственно. Объем инвестиций по каждому объекту составляет 300 миллионов рублей.

- Детские сады в Канавинском районе будут построены во дворах, на тех территориях, которые ранее планировались под строительство жилья. Проекты будут реализованы в рамках нацпроекта «Демография» и отвечают задачам, прописанным в Стратегии развития Нижегородской области, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Кроме того, на заседании были одобрены заявки на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в пяти муниципалитетах региона. Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было открыто еще пять фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU