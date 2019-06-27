Александр Разумовский принес присягу депутата ЗСНО

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-27T10:49:00+03:00

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В четверг, 27 июня 2019 года, Александр Разумовский принес присягу депутата Заксобрания Нижегородской области. Он вошел в состав комитетов по бюджету и налогам, а также социальным вопросам, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Напомним, Разумовский стал депутатом вместо Александра Бочкарева.

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» скончался утром 24 мая в больнице имени Семашко. Минувшей зимой врачи обнаружили у Александра Бочкарева лейкоз. Предварительной причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии на фоне заболевания.

Последние полтора года Бочкарев находился под следствием. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в июле-августе 2015 года он вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым получили от предпринимателя Дмитрия Дзепы 5 миллионов рублей, пообещав ему место в городской думе.

ИСТОЧНИК KP.RU