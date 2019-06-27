Глеб Никитин принял участие в заседании Госсовета РФ
В среду, 26 июня 2019 года, в Москве состоялось заседание Государственного совета Российской Федерации. Участники, среди которых, кстати, был губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, обсуждали вопрос развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
Глеб Никитин подчеркнул, что состояние дорог и безопасность движения – одна из ключевых тем для каждого уголка России.
- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже в 2019 году мы рассчитываем отремонтировать 745 километров автодорог. Согласно целевым показателям по итогам реализации нацпроекта необходимо достижение нормативного состояния 85% дорог городских агломераций и 38% дорог регионального и межмуниципального значения, - рассказал он в ходе заседания.
По словам Глеба Никитина, в этом году из федерального бюджета Нижегородская область получит 3,2 миллиарда рублей на ремонт дорог. Всего на эти цели будут потрачены более семи миллиардов.
- Мы предложили рассмотреть возможность разработки упрощенной схемы получения согласований и технических условий. Это позволит снизить затраты и сократить сроки проведения работ, - подытожил Глеб Никитин.
Напомним, в начале месяца глава Нижегородской области принял участие заседание консультативной комиссии Госсовета России. Основной темой стала реализация нацпроектов.
ИСТОЧНИК KP.RU