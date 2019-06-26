2019-06-26T17:08:24+03:00
Общество

56 миллионов рублей будут выделены на реконструкцию парка Победы

50 миллионов будут из бюджета Нижегородской области и шесть - из городского
Валерия ГРОМОВА
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56 миллионов рублей планируется выделить на реконструкцию парка Победы в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе открытия доставленного из Польши мемориала советским войнам-освободителям заявила зампредседателя ЗСНО Ольга Щетинина.

Она отметила, что данный вопрос о выделении средств будет рассматриваться на заседании Заксобрания. 50 миллионов будут из бюджета Нижегородской области и шесть - из городского.

- Парк получит новую жизнь, новые возможности, новое оборудование. Мы активно взаимодействуем с парком «Патриот» Москвы, анализируем их опыт, - добавила Щетинина.

Кстати, в ходе открытия мемориала из Польши замглавы Нижнего Новгорода Любовь Сачкова заявила, что этот мемориал «станет одной из достопримечательностей музея и послужит для патриотического воспитания молодежи». Это первый вывезенный из Польши в Россию памятник советским войнам-освободителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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