Фестиваль футбола пройдет на площадке рядом со стадионом «Нижний Новгород» 6 июля

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-26T16:39:43+03:00

Каждый желающий сможет сфотографироваться с кубком чемпионов России по футболу

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В субботу, 6 июля 2019 года, на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» на территории стадиона «Нижний Новгород» пройдет фестиваль футбола. Праздник начнется в десять часов утра, передает пресс-служба облправительства.

Вход на фестиваль будет свободным. В ходе мероприятия тренеры «Газпром»-Академии «Зенита» проведут открытые тренировки и футбольный турнир для воспитанников спортивных школ и юных любителей футбола. Шестеро лучших игроков будут отобраны на тренировочные сборы в Санкт-Петербург.

Также на фестивале будет работать зона виртуальной реальности, где все желающие смогут «прогуляться» по «Газпром Арене» или погрузиться в атмосферу матча, попробовав себя против вратаря сборной России Андрея Лунева.

Нижегородцы смогут сделать фотографию с кубком России и посетить выставку.

ИСТОЧНИК KP.RU