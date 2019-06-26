2019-06-26T15:51:11+03:00
Общество

Всероссийский форум «Производительность 360» пройдет в Нижнем Новгороде в начале июля

Он будет посвящен повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства
Валерия ГРОМОВА
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2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский форум «Производительность 360». Он будет посвящен повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что наша область стала одним из пилотных регионов по реализации программы повышения производительности труда и поддержки занятости. К работе, кстати, активно привлекаются промпредприятия и соцучреждения.

В прошлом году в проекте приняли участие 18 компаний, в 2019 году планируется не менее 40, а к 2024 – не менее 200.

- У нас есть, чем поделиться с другими регионами страны, и форум «Производительность 360» станет отличной площадкой для обмена опытом и демонстрации самых современных технологий в этой сфере,- пояснил Глеб Никитин.

В рамках форума сотрудники предприятий познакомятся с опытом Нижегородской области по внедрению «бережливых технологий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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