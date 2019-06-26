Всероссийский форум «Производительность 360» пройдет в Нижнем Новгороде в начале июля
2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский форум «Производительность 360». Он будет посвящен повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Глеб Никитин напомнил, что наша область стала одним из пилотных регионов по реализации программы повышения производительности труда и поддержки занятости. К работе, кстати, активно привлекаются промпредприятия и соцучреждения.
В прошлом году в проекте приняли участие 18 компаний, в 2019 году планируется не менее 40, а к 2024 – не менее 200.
- У нас есть, чем поделиться с другими регионами страны, и форум «Производительность 360» станет отличной площадкой для обмена опытом и демонстрации самых современных технологий в этой сфере,- пояснил Глеб Никитин.
В рамках форума сотрудники предприятий познакомятся с опытом Нижегородской области по внедрению «бережливых технологий».
ИСТОЧНИК KP.RU