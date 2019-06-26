2019-06-26T15:21:27+03:00
Общество

Новую дорогу построили в Городецком районе

На это было потрачено 10 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области построили новую дорогу к деревне Кипрево в Городецкого районе. На сегодняшний день подрядчик завершает устанавливать дорожные знаки и наносить разметку.

Как сообщили в министерстве транспорта региона, дорога обеспечит транспортную связь деревни Кипрево с автомобильной дорогой общего пользования Линда – ГородецЗаволжье. На строительство было потрачено 10 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

Работы начались прошлым летом. До этого там была «грунтовка» с аварийными бетонными блоками. Сегодня под дорогой переложены инженерные коммуникации и водопропускные трубы. Выполнено устройство дополнительного слоя из песка, щебеночного основания, верхнего слоя из черного щебня, съездов.

- Мы понимаем, как важно жителям получить новую дорогу как можно быстрее. Появляется беспрепятственный доступ в районные центры, возможность для дальнейшего развития сел и, конечно, повышается безопасность дорожного движения, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Напомним, с 25 по 30 июня 2019 года в Нижнем Новгороде будет производиться ремонт 14 улиц по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полный список участков можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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