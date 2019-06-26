Гроза обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы
В ближайшие три часа 26 июня на Нижегородскую область обрушится гроза. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.
Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям быть предельно осторожными: держаться подальше от электропроводки и антенн. Опасно стоять у окон и дверей.
Во время грозы следует выключать бытовые и электрические приборы, запрещено пользоваться телефонами. Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями и держитесь подальше от высоких металлических конструкций. В этом случае телефон лучше вовсе отключить.
Напоминаем, что купаться во время грозы также запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU