2019-06-26T14:46:39+03:00
Общество

Гроза обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие три часа 26 июня на Нижегородскую область обрушится гроза. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям быть предельно осторожными: держаться подальше от электропроводки и антенн. Опасно стоять у окон и дверей.

Во время грозы следует выключать бытовые и электрические приборы, запрещено пользоваться телефонами. Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями и держитесь подальше от высоких металлических конструкций. В этом случае телефон лучше вовсе отключить.

Напоминаем, что купаться во время грозы также запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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