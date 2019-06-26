2019-06-26T14:01:51+03:00
Общество

Благоустройство Светлоярского парка завершено на 20%

Сейчас там демонтирован старый асфальт, положено основание из песка и установлен бордюрный камень
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 26 июня 2019 года, комиссия во главе с региональным координатором партийного проекта «Городская среда» Владимиром Солдатенковым проверила ход работ в Светлоярском парке.

По словам главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина, работы завершены на 20%. На сегодняшний день демонтирован старый асфальт, положено основание из песка и установлен бордюрный камень. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, новые дорожки будут выложены из брусчатки.

- Я очень рад, что все проходит под пристальным вниманием наших общественных контролеров. Например, у старшего контролера рабочий день начинается в 7 утра, и ежедневно она обязательно три раза посещает парк. Надеюсь, что самые активные общественные контролеры в дальнейшем войдут в Попечительский совет Светлоярского парка, - подчеркнул Солдатенков.

Сейчас рабочие устанавливают наружное освещение. Уже в августе будут посажены более 400 деревьев. Кроме того, подрядная организация отремонтирует центральный вход в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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