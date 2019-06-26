Третий офис МФЦ откроется в Дзержинске 27 июня

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-26T13:13:28+03:00

В нем будут работать 22 окна для оказания государственных и муниципальных услуг

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27 июня 2019 года на улице Терешковой в Дзержинске состоится открытие третьего офиса Многофункционального центра (МФЦ). В нем будут работать 22 окна для оказания государственных и муниципальных услуг.

В частности, это будет выдача и замена паспортов, оформление загранпаспортов, регистрация прав, кадастровый учет объектов недвижимости, приватизация, регистрация и подтверждение личности на портале «Госуслуги», оформление транспортной карты и другое.

В церемонии открытия, которая начнется в 16:00, примет участие мэр Дзержинска Иван Носков, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Предварительно в помещении был выполнен ремонт и созданы условия для удобного посещения МФЦ маломобильными гражданами.

Напомним, сейчас в Дзержинске работают два офиса МФЦ: на Пушкинской улице, где функционируют восемь окон, и на улице Гастелло, там 20 окон.

ИСТОЧНИК KP.RU