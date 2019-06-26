Подрядчика по капремонту дома в Нижнем Новгороде подозревается в хищении 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-26T12:50:16+03:00

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Прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода заинтересовалась одним из подрядчиков по капитальному ремонту домов. Он ремонтировал многоквартирный дом на улице Вологдина.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области, стоимость выполненных работ была завышена на 300 тысяч рублей, хотя количество фактически затраченного при ремонте дома строительного материала было в полтора-два раза меньше заявленного.

В связи с этим ведомство направило в следственный комитет материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» уголовного кодекса России.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут наблюдать за капремонтом исторического здания на улице Пискунова в режиме online. Сейчас на здании меняют кровлю, готовится проект по восстановлению фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU