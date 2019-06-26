2019-06-26T11:07:55+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» представил трех новых игроков

Информация о них появилась на официальном сайте клуба
Валерия ГРОМОВА
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25 июня 2019 года на официальном сайте футбольного клуба «Нижний Новгород» появилась информация о трех новых игроках.

Так, состав команды пополнил 32-летний защитник Юрий Лебедев, который ранее уже выступал за клубы РПЛ и ФНЛ. Последние три сезона он играл за саранскую «Мордовию».

Вторым новичком стал 25-летний Илья Зуев – воспитанник питерского «Зенита». Он провел 60 матчей за юношескую и молодежную сборные России.

Также за ФК «Нижний Новгород» теперь будет выступать 29-летний Иван Чудин. Он играл за «Урал» из Екатеринбурга, ульяновскую «Волгу» и ФК «Тюмень».

Напомним, несколько дней назад ФК «Нижний Новгород» провел матч с ФК «Муром». Встреча состоялась в спортивном центре «Борский» и закончился со счетом 6:1 в пользу команды из столицы Приволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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