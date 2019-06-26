В Нижнем Новгороде завершились Всероссийские соревнования по регби-15 среди юношей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-26T10:39:23+03:00

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Во вторник, 25 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония закрытия Всероссийских соревнований по регби-15 среди юношей 2004 года рождения. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в состязании участвовали 10 команд.

Турнир проходил на базе ФОКа «Мещерский» при поддержке Федерации регби России (ФРР) и министерства спорта Нижегородской области. Сначала в течение трех дней был групповой этап, а 24 и 25 июня – плей-офф.

В финале встретились команды из Красноярска «Красный Яр» и Пензенской области. Победила вторая.

- Результативную работу в 2019 году показывает Федерация регби Нижегородской области. Уверен, что регби продолжит и дальше развиваться на территории нашего региона, так как этот вид спорта культивирует исконно русские черты характера: силу, выносливость, стойкость духа, а проведение турниров найдёт отклик в сердцах нижегородцев и повысит их интерес к данному виду спорта, - заявил министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU