Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета 26 июня

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-26T10:21:43+03:00

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Сегодня, 26 июня 2019 года, в Москве пройдет заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. В мероприятии примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба облправительства.

В ходе заседания будут рассматриваться предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, а также улучшение организации дорожного движения.

Напомним, в начале июня Глеб Никитин принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета Российской Федерации. Оно прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. Тема заседания была следующей: «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов».

ИСТОЧНИК KP.RU