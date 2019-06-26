Дорогу около дома №304Б на Московском шоссе заасфальтируют после жалоб жителей
Почти 900 квадратных метров дороги у дома №304б по Московскому шоссе заасфальтируют после обращения жителей к Владимиру Панову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
Кроме того, рабочие сделают там тротуар и установят почти 120 бордюрных камней.
Сейчас около дома №304Б производится благоустройство и карточный ремонт дорожного покрытия.
- На данный момент уже произведен демонтаж бордюра и фрезерование асфальтобетонного покрытия. Сегодня дорожники начали работы по установке бордюра и в ближайшее время начнут асфальтировку входных групп, – рассказал генеральный директор ООО «Автодорстрой» Виктор Терехин.
Подрядчик пообещал, что все работы будут выполнены в течение трех дней.
Напомним, с 25 по 30 июня 2019 года в Нижнем Новгороде будет производиться ремонт 14 улиц по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полный список участков можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU