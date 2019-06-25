2019-06-25T17:22:05+03:00
Общество

17-летний Дима Захаров пропал в Нижнем Новгороде

В последний раз подростка видели 25 июня на Львовской улице
Валерия ГРОМОВА
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ПСГ "Рысь"ПСГ "Рысь"
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Во вторник, 25 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде пропал 17-летний подросток. Как сообщается на официальной странице поисково-спасательной группы «Рысь», Дима Захаров вышел из дома на Львовской улице и с тех пор его никто не видел.

Приметы молодого человека: среднее телосложение, рост 165 сантиметров, темно-русые волосы и карие глаза.

В момент исчезновения он был одет в серую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

При себе у нижегородца были мобильный телефон, ключи и студенческий билет.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного молодого человека, просим сообщить ее волонтерам поисково-спасательной группы «Рысь» по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из реабилитационного центра пропал шестилетний Влад Сидоров.На следующий день ориентировки с приметами и фотографией мальчика разлетелись по всем социальным сетям, а через несколько часов волонтеры сообщили – ребенок найден живым и невредимым. Но, как выяснилось, ситуация могла обернуться и трагически. Мальчик не просто пропал. Его похитили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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