2019-06-25T16:19:04+03:00
Общество

В Кстове состоялось торжественное закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1»

В нем побывали 360 юношей из всех регионов Приволжского округа
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 25 июня 2019 года, в Кстове состоялось торжественное закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1», который организован на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии приняли участие вице-губернатор Евгений Люлин, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, а также председатель ЗСНО Евгений Лебедев.

Люлин, в свою очередь, выразил уверенность, что многие ребята, которые побывали в этом лагере, в будущем станут достойными защитниками Отечества.

- Лагерь «Гвардеец» - настоящий курс молодого бойца. Символично название самого лагеря. Со времен Петра I гвардия была элитной частью российской армии, которая состояла из лучших бойцов, самых опытных и закаленных, которым доверяли самые сложные задания, - рассказал он.

Кстати, в первой смене побывали 360 юношей из всех регионов Приволжского округа. Почетные гости лагеря вручили им нагрудные значки «Юнармии» и часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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