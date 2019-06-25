2019-06-25T15:08:05+03:00
Общество

ГЖИ оштрафовала регоператоров за плохое содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора

По поручению губернатора Глеба Никитина в регионе усилен контроль за оказанием услуги по обращению с ТКО
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 25 июня 2019 года, на Бору в Нижегородской области прошел рейд Государственной жилищной инспекции. Эксперты посмотрели, как содержатся контейнерные площадки и соблюдается ли график вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 20 июня губернатор Глеб Никитин поручил усилить работу по проведению рейдов по контролю за осуществлением вывоза ТКО домоуправляющими компаниями, ТСЖ и региональными операторами.

В итоге были осмотрены три площадки: улица Горького д.62/2 и улица Ленина д. 138 и д.144. На первом объекте контейнеры стояли на проезжей части после вывоза мусора, на втором и третьем были претензии к качеству обслуживания мест накопления отходов.

Всего с начала года специалистами ГЖИ было проведено 515 рейдов по содержанию контейнерных площадок и соблюдению графика вывоза мусора. По итогам осмотров составлено 192 протокола в отношении обслуживающих организаций и 106 протоколов в отношении региональных операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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