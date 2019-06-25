Нижегородские выпускники получили золотые медали

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-25T14:43:34+03:00

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Сегодня, 25 июня 2019 года, у Вечного огня на территории нижегородского кремля прошла торжественная церемония награждения золотыми медалями «За особые успехи в учении» выпускников местных школ, лицеев и гимназий.

Как сообщает пресс-служба думы Нижнего Новгорода, в 2019 году было более 5,5 тысяч выпусников, 496 из которых окончили среднюю школу с отличием.

Наибольшее количество золотых медалистов подготовили лицеи №40 и №8 (Нижегородский район), лицеи №38 и №28 (Советский район), школа №91 (Ленинский район).

В церемонии вручения принял участие заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Станислав Прокопович. Он поздравил ребят с успешным окончанием школы. Также Поддержать своих подопечных – медалистов школы №91 пришел депутат городской Думы, директор школы Игорь Богданов.

ИСТОЧНИК KP.RU