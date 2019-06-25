2019-06-25T11:54:34+03:00
Политика

Названы кандидаты от ЛДПР на довыборы в ЗСНО и думу Нижнего Новгорода

Голосование пройдет 8 сентября 2019 года
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородское отделение партии ЛДПР выбрало кандидатов, которые отправятся на довыборы в Заксобрание и думу Нижнего Новгорода.

Так, в Кстовском округе №20 ЗСНО будет выдвигаться 34-летний Виктор Полозков. Сейчас он является координатором Кстовской районной организации ЛДПР.

А в пяти округах думы Нижнего Новгорода будут Максим Большаков (округ №9), Александр Сидельников (округ №15), Иван Кондрашов (округ №16), Артём Сизов (округ №21) и Анжелика Трегуб (округ №24). Последняя, кстати, выдвигалась на выборы уже 17 раз.

Напомним, довыборы пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Нижегородское отделения партии «Справедливая Россия» уже определилась с кандидатом на довыборы в ЗСНО. Им стал Владимир Пияшов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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