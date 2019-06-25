2019-06-25T11:18:13+03:00
Политика

«Справедливая Россия» выдвинула Владимира Пияшова на довыборы в ЗСНО

Сейчас он является главой отделения партии в Приокском районе
Юлия ИСАЕВА
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В ходе совета нижегородского отделения партии «Справедливая Россия», который состоялся в понедельник, 24 июня, было принято решение о выдвижении Владимира Пияшова кандидатом на довыборы в депутаты Заксобрания Нижегородской области по Кстовскому округу.

Сейчас Пияшов является главой отделения партии в Приокском районе и начальником Центра тестирования комплекса ГТО местного ФОКа. До этого работал директором школы №134.

Как сообщается на официальном сайте партии, «Справедливая Россия» также решила передать мандат депутата думы Нижнего Новгорода Евгению Сабашникову.

Напомним, 24 мая в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев. Он был лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия». Предварительной причиной трагедии стала тромбоэмболия легочной артерии на фоне лейкоза. Последние полтора года Бочкарев находился под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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