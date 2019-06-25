2019-06-25T09:53:47+03:00
Общество

Пропавший под Балахной 67-летний Михаил Бармин найден живым

Мужчину искали два дня
Валерия ГРОМОВА
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22 июня 2019 года в Балахнинском районе Нижегородской области пропал 67-летний Михаил Андреевич Бармин. Он шел с Теплого озера домой, повернул в садовые участки, после чего его никто не видел.

Ориентировки с фотографией мужчины и приметами разместил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».

О местонахождении пенсионера не было известно в течение двух дней. Только после обеда 24 июня волонтеры сообщили, что мужчина найден.

- Найден! Жив! Благодарим за помощь в распространении информации, - написали добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, в конце мая в Нижнем Новгороде разыскивали 16-летнюю Дилуру Бахадирову. Она не разговаривает на русском языке. По информации, мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь спустя почти неделю – 27 мая. Ее искали несколько дней. Следователи даже организовывали проведение додследственной проверки. Информация о том, что Дилура найдена живой и невредимой, появилась через три-четыре дня после публикации ориентировки с ее фотографиями в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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