496 золотых медалистов будут награждены в нижегородском кремле 25 июня

24 Июнь 17:34 2019-06-24T17:34:08+03:00

Мероприятие начнется в десять часов утр

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25 июня 2019 года у Вечного огня на территории нижегородского кремля будут торжественно награждать золотыми медалями «За особые успехи в учении» 496 выпускников школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие начнется в десять часов утра. В нем примут участие заместитель главы города Любовь Сачкова и директор городского департамента образования Елена Платонова.

Как рассказали в департаменте, среди образовательных учреждений города, подготовивших наибольшее количество медалистов есть лицей № 40, лицей № 38, лицей № 8, лицей № 28, а также школа №91. Кроме того, шестеро медалистов получат специальные золотые значки ГТО.

Напомним, что в 2018-2019 учебном году среднюю школу в Нижнем Новгороде заканчивают 5550 учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU