Нижегородцы смогут наблюдать за капремонтом исторического здания на Пискунова в режиме online

24 Июнь 17:00 2019-06-24T17:00:59+03:00

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Нижегородский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия проинспектировали ход работ по ремонту крыши жилого дома на улице Пискунова.

Это здание, перестроенное из старой усадьбы в 1910 году и оформленное в стиле модерн, в советское время было национализировано и переделано из особняка в многоквартирный дом.

Как напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на сегодняшний день на территории региона есть более 3,5 тысяч объектов культурного насления.

- Значительная часть памятников расположена в Нижнем Новгороде – около 750 объектов. Десятки объектов будут отреставрированы в преддверии юбилея города. Наша задача – использовать все возможные инструменты для того, чтобы поддерживать это наследие в надлежащем виде, - подчеркнул глава региона.

Договор на проведение работ был заключен месяц назад. Сейчас рабочие меняют там стропильную часть крыши, а в ближайшие дни планируют приступить к монтажу кровельного железа. По словам главы фонда капремонта МКД Дмитрия Гнатюка, ремонт планируют завершить в августе.

- Что касается ремонта фасада, то сейчас идет разработка проектно-сметной документации, которую предстоит согласовать с управлением по охране объектов культурного наследия, - добавил он.

Уже в ближайшие дни наблюдать за ремонтом здания смогут все желающие. Ссылка на трансляцию будет размещена на странице Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU