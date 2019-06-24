В ожидании 10 миллионов нижегородка перевела мошенникам 469 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-24T16:02:06+03:00

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51-летняя нижегородка перевела мошенникам 469 тысяч рублей в ожидании обещанных 10 миллионов рублей. Жительница Ветлуги стала новой жертвой телефонных мошенников.

- Мне позвонил неизвестный мужчина и представился старшим следователем ГУ СКР по городу Москва, - вспоминает потерпевшая. – Он сказал, что по факту продажи лекарственных средств через интернет возбуждено уголовное дело. А я как раз такие покупала! Он заявил, что мне положена компенсация в размере 10 миллионов рублей. Только для этого я сначала должна перечислить им 469 тысяч рублей. Я и перевела им деньги несколькими платежами.

Пока отыскать мошенников не удалось. Однако по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

- Даже и не знаю, что теперь делать, - переживает потерпевшая женщина. – Для меня это такая большая сумма! Практически все мои деньги!

ИСТОЧНИК KP.RU