2019-06-24T15:45:28+03:00
Происшествия

Знакомый в потасовке до смерти забил жителя Пильнинского района

У 33-летнего мужчины остался маленький ребенок
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

33-летнего жителя Пильнинского района Нижегородской области забил до смерти в потасовке со знакомым.

- Около 11 часов ночи мы с мужем пошли к нашему сельскому клубу – там всегда собирается молодежь, - вспоминает вдова убитого.- Вдруг к нему подскочил один наш знакомый. Они начали ругаться, а потом завязалась драка. Я, конечно, пыталась их разнять – да какое там! Когда я подскочила, муж уже не шевелился. Вскоре подъехал его брат, мы с ним вместе отвезли его в больницу. Но спасти его уже не удалось.

Вдова убитого мужчины осталась с маленьким ребенком на руках. Известно, что мужчина работал егерем, ранее судим никогда не был.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Им оказался 24-летний местный житель. Он ранее не был судим и даже не привлекался к административной ответственности. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородцы смогут наблюдать за капремонтом исторического здания на Пискунова в режиме online
В ожидании 10 миллионов нижегородка перевела мошенникам 469 тысяч рублей
Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 822 тысячи рублей
Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах более 215 миллионов рублей
Здание кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина выставили на продажу за 300 миллионов рублей
Пенсионер из Сарова зарезал своего сына во время драки
Мужчина выманил у бабушки 15 тысяч рублей на привоз пятерых детей из Донбасса
Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на II Европейских играх в Минске
Пенсионерка погибла под колесами маршрутки в Павлове
Три улья с пчелами и дымарь украли у жителя Вадского района
Экосубботник прошел на Волжской набережной в Нижнем Новгороде
«Шел с озера и пропал»: 67-летнего Михаила Бармина разыскивают в Балахне
24-летний нижегородец похитил из ресторана 4 ящика помидоров на их же тележке
Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» прибудет в Нижний Новгород 24 июня