Знакомый в потасовке до смерти забил жителя Пильнинского района

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-24T15:45:28+03:00

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33-летнего жителя Пильнинского района Нижегородской области забил до смерти в потасовке со знакомым.

- Около 11 часов ночи мы с мужем пошли к нашему сельскому клубу – там всегда собирается молодежь, - вспоминает вдова убитого.- Вдруг к нему подскочил один наш знакомый. Они начали ругаться, а потом завязалась драка. Я, конечно, пыталась их разнять – да какое там! Когда я подскочила, муж уже не шевелился. Вскоре подъехал его брат, мы с ним вместе отвезли его в больницу. Но спасти его уже не удалось.

Вдова убитого мужчины осталась с маленьким ребенком на руках. Известно, что мужчина работал егерем, ранее судим никогда не был.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Им оказался 24-летний местный житель. Он ранее не был судим и даже не привлекался к административной ответственности. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU