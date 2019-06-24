2019-06-24T15:25:07+03:00
Происшествия

Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 822 тысячи рублей

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Кстовская пенсионерка лишилась 822 тысяч рублей после звонка телефонных мошенников. Поводом для них стала покупка пенсионеркой биологически активных добавок в ноябре 2018 года.

- Они мне сказали, что завод, который производил эти биологические добавки, арестован, - рассказывает пенсионерка. – Сами они представились юристами и пообещали помочь вернуть потраченные деньги. Только сначала я должна была перевести им деньги – сначала 97 тысяч рублей, потом 120 тысяч рублей, потом еще 400. В общем, всего я им перечислила 822 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

- Сейчас уже удалось сделать запрос в банк, чтобы установить, кто именно снимал эти деньги со счета, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Однако пока раскрыть личность преступников не удалось. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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