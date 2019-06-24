2019-06-24T15:20:12+03:00
Экономика

Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах более 215 миллионов рублей

Всего состоялось 120 процедур
Валерия ГРОМОВА
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В мае 2019 года правительство Нижегородской области сэкономило на торгах более 215 миллионой рублей. Всего на протяжении месяца ГКУ НО «Центр размещения заказа » провело 120 процедур торгов на 5,036 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, экономия составила 215,8 миллиона рублей, 190 из которых – на выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог, 9 – на выполнение капитального ремонта учреждений здравоохранения и образования и чуть больше 7,5 – на выполнение работ по строительству распределительных газопроводов в Арзамасском районе.

На один состоявшийся лот в среднем подавали заявки порядка пяти участников.

Напомним, в апреле Нижегородская область сэкономила на проведенных торгах более 134 миллионов рублей. В основном она была на выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также разработку и корректировку планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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