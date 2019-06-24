2019-06-24T11:47:56+03:00
Общество

Экосубботник прошел на Волжской набережной в Нижнем Новгороде

В мероприятии принял участие замегубернатора Андрей Харин
Валерия ГРОМОВА
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В минувшую субботу, 22 июня 2019 года, в Нижнем Новгороде прошла экологическая акция «Живая Волга», в рамках которой был проведен субботник по очистке Волжской набережной.

В этот раз мероприятие собрало порядка 150 нижегородцев. Это подопечные благотворительного фонда «Жизнь без границ» и участники программы «Растим Добро».

В рамках субботника от мусора было очищено почти два километра береговой линии. Собранный пластик был отправлен на переработку. После этого для участников был организован экологический праздник с мастер-классами по росписи холщовых сумок и вторичному использованию ненужных вещей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в акции также приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин и министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.

- В этот раз очень много детей принимают участие в субботнике. И это замечательно. Ребятам нужно рассказывать о том, насколько важно очищать нашу великую реку и участвовать в раздельном сборе, - отметил Харин.

Он напомнил, что в 2019 году наш регион начнет переходить на раздельный сбор мусора.

Кстати, в тот же день по инициативе Министерства обороны Российской Федерации во всех городах и районах страны прошла всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». В ней приняли участие 35 муниципалитетов Нижегородской области. Центральное мероприятие прошло на кладбище «Марьина роща», где в тринадцати братских могилах покоится прах 1902 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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