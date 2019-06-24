Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» прибудет в Нижний Новгород 24 июня

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-24T10:06:07+03:00

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Сегодня, 24 июня 2019 года, в Нижний Новгород снова прибудут участники знаменитого ретро-ралли «Пекин-Париж». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все желающие смогут принять участие во встрече на площади Минина. Так, с 16:00 до 19:00 на главной площади Нижнего Новгорода состоится промежуточный финиш, а с 17:00 до 21:00 на площади Ленина будет открыта зона для посещения, общения с участниками ралли.

25 июня с 8:00 до 11:00 пройдет старт следующего этапа.

Справка КП

105 винтажных автомобилей из 19 стран мира в боевом режиме ралли проедут свыше 13500 км за 36 дней, пересекая территории 12 стран. В числе участников множество уникальных ретро-автомобилей со всего мира, самый пожилой из которых выпущен в 1907 году, а самый молодой - в 1977. Это и Mercedes, и Bentley, и Rolls Royce, и Aston Martin, и Porsche, а также Ford, Chevrolet, Jaguar, Alfa Romeo и много других.

А ещё в ралли участвует единственный российский экипаж на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска - Максим Отмахов.

ИСТОЧНИК KP.RU