2019-06-24T09:41:16+03:00
Общество

Более 200 незаконных рекламных конструкций выявлено в Нижнем Новгороде за последнюю неделю

Большинство из них находились в Приокском районе
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 17 по 21 июня 2019 года в Нижнем Новгороде обнаружили 241 незаконную информационную и рекламную конструкцию. Как сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», 104 из них уже демонтированы.

Больше всего незаконных объектов находились в Приокском районе приволжской столицы. Их там оказалось 106 штук. В Ленинском районе нашли 48 конструкций и 48 – в Сормове.

Как подчеркнул замглавы Нижнего Новгорода Леонид Самухин, материалы в отношении несогласованных информационных конструкций были переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Данная статья кодекса предусматривает штраф от полумиллиона до миллиона рублей.

Кстати, после демонтажа рекламная конструкция находится на хранении только месяц. Собственник сможет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения затрат на демонтаж.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде появилась карта киосков и рекламных конструкций «Город на карте». С помощью этой системы можно в режиме онлайн отыскать информацию обо всех нестационарных торговых объектах и рекламных конструкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородцы смогут наблюдать за капремонтом исторического здания на Пискунова в режиме online
В ожидании 10 миллионов нижегородка перевела мошенникам 469 тысяч рублей
Знакомый в потасовке до смерти забил жителя Пильнинского района
Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 822 тысячи рублей
Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах более 215 миллионов рублей
Здание кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина выставили на продажу за 300 миллионов рублей
Пенсионер из Сарова зарезал своего сына во время драки
Мужчина выманил у бабушки 15 тысяч рублей на привоз пятерых детей из Донбасса
Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на II Европейских играх в Минске
Пенсионерка погибла под колесами маршрутки в Павлове
Три улья с пчелами и дымарь украли у жителя Вадского района
Экосубботник прошел на Волжской набережной в Нижнем Новгороде
«Шел с озера и пропал»: 67-летнего Михаила Бармина разыскивают в Балахне
24-летний нижегородец похитил из ресторана 4 ящика помидоров на их же тележке
Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» прибудет в Нижний Новгород 24 июня