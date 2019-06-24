Более 200 незаконных рекламных конструкций выявлено в Нижнем Новгороде за последнюю неделю

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-24T09:41:16+03:00

Большинство из них находились в Приокском районе

Изменить размер текста: A A

С 17 по 21 июня 2019 года в Нижнем Новгороде обнаружили 241 незаконную информационную и рекламную конструкцию. Как сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», 104 из них уже демонтированы.

Больше всего незаконных объектов находились в Приокском районе приволжской столицы. Их там оказалось 106 штук. В Ленинском районе нашли 48 конструкций и 48 – в Сормове.

Как подчеркнул замглавы Нижнего Новгорода Леонид Самухин, материалы в отношении несогласованных информационных конструкций были переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Данная статья кодекса предусматривает штраф от полумиллиона до миллиона рублей.

Кстати, после демонтажа рекламная конструкция находится на хранении только месяц. Собственник сможет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения затрат на демонтаж.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде появилась карта киосков и рекламных конструкций «Город на карте». С помощью этой системы можно в режиме онлайн отыскать информацию обо всех нестационарных торговых объектах и рекламных конструкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU