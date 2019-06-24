Гроза ожидается в Нижегородской области 24 июня

СЕГОДНЯ 09:10 2019-06-24T09:10:21+03:00

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Утром 24 июня местами по Нижегородской области ожидается гроза. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Такая погода сохранится до конца дня.

В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям региона держаться подальше от электропроводки и антенн, не стоять у окон и дверей во время грозы и не касаться водопроводных кранов.

Кроме того, лучше отключить все бытовые и электроприборы, не пользоваться телефонами.

Если вы находитесь на улице, то не стойте под высокими деревьями и держитесь подальше от высоких металлических конструкций. В этом случае «мобильники» лучше отключать.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, - советуют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU