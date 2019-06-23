2019-06-23T21:26:10+03:00
Происшествия

Собутыльники ограбили граждан Турции после совместного пикника

Отыскать грабителей до сих пор не удалось
Василий КРОТОВ
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Совместный пикник с ранее судимыми нижегородцами закончился для граждан Турции ограблением – они лишились двух сотовых телефонов, документов, банковских карт и крупной суммы денег.

- Все произошло утром 9 июня на озере Земснаряд по проспекту Молодежный, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – После совместного распития спиртных напитков двое неизвестных мужчин лет 25-30 похитили из оставленных без присмотра вещей 17 тысяч рублей, 100 долларов и другие личные вещи.

Как рассказывают сами потерпевшие, мужчины были ранее судимы и совсем недавно освободились. Сейчас ведутся поиски мужчин. Приветы одного из них: волосы светлые, передние зубы черные, некоторые отсутствуют, руки и грудь в наколках, приметы второго – коричневые волосы, худощавое телосложение.

Что касается потерпевших, то оба они являются учащимися пятого курса Мининского университета. В настоящее время это преступление еще не раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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