Грабитель оказался в реанимации после ограбления магазина

23 Июнь 19:37 2019-06-23T19:37:59+03:00

Из магазина он вынес систему видеонаблюдения, после чего поджег его

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34-летний нижегородец оказался в реанимации, после того как ограбил магазин. Все произошло ранним утром 9 июня – неизвестный мужчина разбил окно пластиковой двери и проник в магазин. Оттуда он вынес систему видеонаблюдения и поджог магазин.

- По предварительным данным, сумма материального ущерба составила около восьми миллионов рублей, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По подозрению в совершении этого преступления задержан 34-летний житель Нижегородской области. – Ранее он уже был судим по статье «Кража». После того, как в магазине произошло возгорание, он был эвакуирован. Сейчас мужчина находится в реанимации. В качестве меры пресечения ему назначено наказание в виде подписки о невыезде.

По предварительным данным, сейчас мужчина уже дал признательные показания в совершении этого преступления. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU