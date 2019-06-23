Нижегородские предприятия приглашают принять участие в конкурсе на лучший импортозамещающий проект

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-23T16:16:55+03:00

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Нижегородские предприятия смогут принять участие в конкурсе на лучший импортозамещающий проект «Проектный лидер». Сбор заявок для участия в премии продлится до 26 августа. Об этом сообщает министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

- Нижегородская область активно участвует во всех 12 национальных проектах, - отметил Максим Черкасов. - У нас много производств, ориентированных на импортозамещение, локализацию, экспорт, повышение производительности труда. И премия «Проектный лидер» - отличный шанс для регионального бизнеса показать свои конкурентные преимущества и поделиться с коллегами успешным опытом. Впоследствии этот опыт может оказать влияние на развитие и продвижение национальных проектов.

Оценивать компании будут представители правительства, госкорпораций и крупных компаний. Все те, кто имеет большой опыт управленческой и проектной деятельности.

- Проекты будут оцениваться по балльной системе в соответствии с многочисленными критериями, - сообщил Максим Черкасов. – При этом будет оцениваться вклад в национальный проект, уникальность, конкурентные качества, география сбыта, потребительская аудитория и финансовые показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU