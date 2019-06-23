2019-06-23T16:16:55+03:00
Общество

Нижегородские предприятия приглашают принять участие в конкурсе на лучший импортозамещающий проект

Сбор заявок продлится до 26 августа 2019 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородские предприятия смогут принять участие в конкурсе на лучший импортозамещающий проект «Проектный лидер». Сбор заявок для участия в премии продлится до 26 августа. Об этом сообщает министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

- Нижегородская область активно участвует во всех 12 национальных проектах, - отметил Максим Черкасов. - У нас много производств, ориентированных на импортозамещение, локализацию, экспорт, повышение производительности труда. И премия «Проектный лидер» - отличный шанс для регионального бизнеса показать свои конкурентные преимущества и поделиться с коллегами успешным опытом. Впоследствии этот опыт может оказать влияние на развитие и продвижение национальных проектов.

Оценивать компании будут представители правительства, госкорпораций и крупных компаний. Все те, кто имеет большой опыт управленческой и проектной деятельности.

- Проекты будут оцениваться по балльной системе в соответствии с многочисленными критериями, - сообщил Максим Черкасов. – При этом будет оцениваться вклад в национальный проект, уникальность, конкурентные качества, география сбыта, потребительская аудитория и финансовые показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грабитель оказался в реанимации после ограбления магазина
В Нижнем Новгороде сохранится аномальная жара до +33 градусов
Международный день йоги прошел в Нижегородской области
Участниками смены «Радуга успеха» станут более 500 нижегородских школьников
Первый всероссийский гребно-парусный фестиваль «ЯлФест» пройдет на Горьковском море
Главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет «горячую» интернет-линию
Главный тренер ФК НН Дмитрий Черышев встретится с нижегородцами
В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается гроза
Сезонные овощи, яйца и свинина подешевели в Нижегородской области
Пожар произошел на полигоне КТО в Нижегородской области
Игорь Носов: «Уже в этом году в Нижегородской области начнется внедрение партисипаторного бюджета, и жители напрямую смогут влиять на распределение финансов»
Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда
160 домов Нижегородской области могут быть газифицированы
Нижегородские благотворители и добровольцы получили награды «Нижегородский Феникс»
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс фотографий «Жизнь Нижнего Новгорода»
Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей