В Нижнем Новгороде сохранится аномальная жара до +33 градусов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-23T15:21:42+03:00

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В Нижнем Новгороде и Нижегородской области 23 июня до конца дня сохранится аномальная жара до +33 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС».

- В связи с опасными погодными явлениями в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, - говорится в сообщении. – Из-за жары возможно увеличение количества очагов и площади природных пожаров. Также возможно распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Кроме того, прогнозируется рост числа происшествий, связанных с использованием маломерных судов.

В связи с аномальной жарой спасатели рекомендуют нижегородцам соблюдать все правила пожарной безопасности. Особенно важно следовать запрету на посещение лесов при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности. Кроме того, в это время следует ограничить время пребывания детей на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU