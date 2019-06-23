Международный день йоги прошел в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-23T13:01:20+03:00

В этом году мероприятие проходило в два этапа

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В Нижегородской области прошел международный день йоги, ставший за последние годы уже традиционным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Индия является одним из стратегических партнеров Нижегородской области, - заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. - Мы развиваем не только торгово-экономическое сотрудничество, но и взаимодействуем в сферах культуры, образования и спорта.

Напомним, международный день йоги проходил в Нижегородской области с 21 по 23 июня. В этом году мероприятие проходило в два этапа. Сначала на спортивной площадке «Спорт Порт» около стадиона «Нижний Новгород» состоялось официальное открытие фестиваля. А затем в эко-лагере «Мирайя-Лэнд» в Дальнеконстантиновском районе прошли праздничные мероприятия.

- День йоги – 2019 в Нижнем Новгороде стал по-настоящему международным событием, - признала Ольга Гусева. - Праздник, посвященный индийской культуре и спорту, проводился в регионе уже пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU