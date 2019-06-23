2019-06-23T13:01:20+03:00
Общество

Международный день йоги прошел в Нижегородской области

В этом году мероприятие проходило в два этапа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области прошел международный день йоги, ставший за последние годы уже традиционным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Индия является одним из стратегических партнеров Нижегородской области, - заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. - Мы развиваем не только торгово-экономическое сотрудничество, но и взаимодействуем в сферах культуры, образования и спорта.

Напомним, международный день йоги проходил в Нижегородской области с 21 по 23 июня. В этом году мероприятие проходило в два этапа. Сначала на спортивной площадке «Спорт Порт» около стадиона «Нижний Новгород» состоялось официальное открытие фестиваля. А затем в эко-лагере «Мирайя-Лэнд» в Дальнеконстантиновском районе прошли праздничные мероприятия.

- День йоги – 2019 в Нижнем Новгороде стал по-настоящему международным событием, - признала Ольга Гусева. - Праздник, посвященный индийской культуре и спорту, проводился в регионе уже пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грабитель оказался в реанимации после ограбления магазина
Нижегородские предприятия приглашают принять участие в конкурсе на лучший импортозамещающий проект
В Нижнем Новгороде сохранится аномальная жара до +33 градусов
Участниками смены «Радуга успеха» станут более 500 нижегородских школьников
Первый всероссийский гребно-парусный фестиваль «ЯлФест» пройдет на Горьковском море
Главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет «горячую» интернет-линию
Главный тренер ФК НН Дмитрий Черышев встретится с нижегородцами
В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается гроза
Сезонные овощи, яйца и свинина подешевели в Нижегородской области
Пожар произошел на полигоне КТО в Нижегородской области
Игорь Носов: «Уже в этом году в Нижегородской области начнется внедрение партисипаторного бюджета, и жители напрямую смогут влиять на распределение финансов»
Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда
160 домов Нижегородской области могут быть газифицированы
Нижегородские благотворители и добровольцы получили награды «Нижегородский Феникс»
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс фотографий «Жизнь Нижнего Новгорода»
Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей