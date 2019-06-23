2019-06-23T12:21:16+03:00
Общество

Участниками смены «Радуга успеха» станут более 500 нижегородских школьников

В детском центре «Лазурный» смена пройдет с 26 июня по 19 июля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 26 июня по 19 июля в детском санаторно-оздоровительном центре «Лазурный» пройдет областная смена «Радуга успеха». ОБ этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным ведомства, участниками смены станут более 500 нижегородских школьников, в том числе лидеры и активисты детских общественных организаций.

- Всех участников смены ждет весьма интенсивная программа. Среди них занятия интенсивных учебных сборов для талантливых и одаренных детей по направлению «Социальная активность», областной конкурс «Новое поколение XXI века», фестивали и конкурсы, отрядные игры, конкурсные программы и дружинные линейки.

Кстати, смена «Радуга успеха» реализуется на территории Нижегородской области с 1993 года. Организаторами смены выступают региональное министерство образования, науки и молодежной политики, Центр эстетического воспитания детей и многие другие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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