В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается гроза

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-22T17:21:24+03:00

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В ближайшие один-три часа в Нижегородской области и Нижнем Новгороде может начаться гроза. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ненастье пройдет лишь местами. Но в тех районах, где погода все же испортиться, гроза продлится до 23 июня.

Во время грозы ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует держаться подальше от электропроводки и антенн. Если в это время вы оказались на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими, держитесь подальше от высоких металлических конструкций. И как можно быстрее забегайте в ближайшее здание. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде и мотоцикле.

Напомним, в Нижегородкой области сохраняется четвертый класс пожароопасности. А это значит, что нельзя жечь костры и готовить еду на углях в лесу и рядом с ним. Кроме того, опасно сжечь мусор на приусадебных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU