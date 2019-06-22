В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается гроза
В ближайшие один-три часа в Нижегородской области и Нижнем Новгороде может начаться гроза. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Ненастье пройдет лишь местами. Но в тех районах, где погода все же испортиться, гроза продлится до 23 июня.
Во время грозы ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует держаться подальше от электропроводки и антенн. Если в это время вы оказались на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими, держитесь подальше от высоких металлических конструкций. И как можно быстрее забегайте в ближайшее здание. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде и мотоцикле.
Напомним, в Нижегородкой области сохраняется четвертый класс пожароопасности. А это значит, что нельзя жечь костры и готовить еду на углях в лесу и рядом с ним. Кроме того, опасно сжечь мусор на приусадебных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU