Первый всероссийский гребно-парусный фестиваль «ЯлФест» пройдет на Горьковском море

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-22T19:34:41+03:00

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В Нижегородской области пройдет первый всероссийский гребно-парусный фестиваль «ЯлФест». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Участники фестиваля освоят первое в своей жизни судно «Ял-6». Студентов и курсантов ждут также тематические мероприятия, круглые столы, мастер-классы и многое другое. Юные моряки и речники, а также гости фестиваля увидят уникальные гонки на веслах и под парусом.

Спортсменов образовательных организаций со всей страны примут в спортивно-оздоровительном лагере «Водник» Волжского государственного университета водного транспорта.

В фестивале примут участие 150 человек из 9 регионов России, которые войдут в состав 10 команд.

Открытие фестиваля и показательная регата пройдут 24 июня в 15.00.

25 июня с 10.00 да 16.00 – гребные гонки, морское многоборье.

26-27 июня с 10.00 до 16.00 - комплексные гребно-парусные гонки, 19.30 – награждение.

Фестиваль будет проходить в акватории Горьковского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU