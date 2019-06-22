2019-06-22T19:34:41+03:00
Общество

Первый всероссийский гребно-парусный фестиваль «ЯлФест» пройдет на Горьковском море

Спортсменов образовательных организаций со всей страны примут в спортивно-оздоровительном лагере «Водник»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области пройдет первый всероссийский гребно-парусный фестиваль «ЯлФест». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Участники фестиваля освоят первое в своей жизни судно «Ял-6». Студентов и курсантов ждут также тематические мероприятия, круглые столы, мастер-классы и многое другое. Юные моряки и речники, а также гости фестиваля увидят уникальные гонки на веслах и под парусом.

Спортсменов образовательных организаций со всей страны примут в спортивно-оздоровительном лагере «Водник» Волжского государственного университета водного транспорта.

В фестивале примут участие 150 человек из 9 регионов России, которые войдут в состав 10 команд.

Открытие фестиваля и показательная регата пройдут 24 июня в 15.00.

25 июня с 10.00 да 16.00 – гребные гонки, морское многоборье.

26-27 июня с 10.00 до 16.00 - комплексные гребно-парусные гонки, 19.30 – награждение.

Фестиваль будет проходить в акватории Горьковского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет «горячую» интернет-линию
Главный тренер ФК НН Дмитрий Черышев встретится с нижегородцами
В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается гроза
Сезонные овощи, яйца и свинина подешевели в Нижегородской области
Пожар произошел на полигоне КТО в Нижегородской области
Игорь Носов: «Уже в этом году в Нижегородской области начнется внедрение партисипаторного бюджета, и жители напрямую смогут влиять на распределение финансов»
Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда
160 домов Нижегородской области могут быть газифицированы
Нижегородские благотворители и добровольцы получили награды «Нижегородский Феникс»
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс фотографий «Жизнь Нижнего Новгорода»
Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей