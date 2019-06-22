СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-22T18:39:43+03:00

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С 26 по 28 июня главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет «горячую» интернет-линию по теме: «Порядок получения повторных свидетельств и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В среду, 26 июня, «горячая» интернет-линия будет размещена на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области www.zags.government-nnov.ru в разделе «Интернет-приемная».

Напомним, Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции. Позвонив специалистам, вы сможете задать все интересующие вас поросы по данным продуктам, а также получить рекомендации по их выбору. Кроме того, вы сможете сообщить о всех своих претензиях о сроках годности и качестве продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU