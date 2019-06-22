Сезонные овощи, яйца и свинина подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-22T16:30:18+03:00

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В Нижегородской области немного подешевели некоторые продукты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

Так, с 10 по 17 июня упала цена капусту с 42 рублей 19 копеек до 36 рублей 55 копеек, также подешевел лук - с 49 рублей 45 копеек до 48 рублей 57 копеек, свинина – с 249 рублей 40 копеек до 246 рублей 44 копеек за килограмм и яйца – с 51 рубля 4 копеек до 50 рублей 50 копеек за десяток.

Кроме того, незначительно подешевели сливочное масло, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничная мука, сахар, черный чай, рис и морковь. А вот цены на баранину, мясо птицы, хлеб из пшеничной муки, свежемороженую рыбу остались без изменения.

Ранее УФАС Нижегородской области сообщило, что в регионе выросли цены на сахарный песок - ценники в магазинах увеличились на 23,03 процента, и на чай черный байховый – цены увеличилась на 19,32 процента. Кроме того, на 29,41 процент подорожал картофель, на 6,71 процент выросла цена на морковь, на 17,09 процентов увеличилась стоимость репчатого лука, на 19,8 процентов выросла цена лимонов, но больше всего подорожали мандарины – на 34,24 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU