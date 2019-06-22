2019-06-22T19:14:49+03:00
Общество

Пожар произошел на полигоне КТО в Нижегородской области

В тушении участвовало шесть пожарных машин
Юлия ДАНЧЕНКО
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В пятницу, 21 июня, на полигоне КТО в Сергачском районе Нижегородской области загорелся мусор. Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сергачского района поступил вечером. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

К месту происшествия сразу же выехали пожарные. Открытое горение было ликвидировано к 20.00. После чего спасатели занялись ликвидированием тления мусора.

- На полигоне проводятся работы по срезке мусора для дальнейшего предотвращения возгорания. Проводятся замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, - сообщили в МЧС Нижегородской области. - Для ликвидации последствий тления задействованы силы и средства от Администрации муниципального района в количестве пяти единиц техники, одной единицы техники 27 Отряда федеральной противопожарной службы.

Угроза распространения пожара сейчас нет. К счастью, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ тоже не обнаружено.

- Уважаемые жители Нижегородской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования безопасности при эксплуатации электроприборов, - призывают сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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